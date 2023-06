Empresa indenizará trabalhador por apelido "Valesca Popozuda"

Uma empresa de locação de carros sediada em Minas Gerais foi condenada a pagar uma indenização de R$ 2 mil a um motorista por assédio moral. O funcionário alegou que, ao longo de cinco anos, foi constantemente chamado de "Valesca Popozuda" pelos colegas de trabalho da locadora, devido a uma característica física específica.

O trabalhador afirmou que chegou a solicitar ação diante da situação humilhante, porém, a empresa negou as acusações e não tomou nenhuma medida. O caso foi analisado pela 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que utilizou uma mensagem de WhatsApp como prova de que o trabalhador era realmente chamado de "Valesca".

Após a condenação, a vítima de assédio interpôs um recurso buscando um aumento no valor da indenização por danos morais, argumentando que "a compensação deve ser adequada ao dano sofrido".

No entanto, o pedido foi negado com base na justificativa de que a indenização foi determinada levando em consideração o nível de culpabilidade da empresa, a gravidade e extensão do dano, a intenção ou grau de culpa, a remuneração recebida pelo trabalhador, o desencorajamento da prática de atos ilícitos e as condições econômicas e sociais do responsável pelo assédio.