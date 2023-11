Família de Ana Benevides consegue dinheiro para traslado e enterro | A TARDE

A mãe de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu durante o show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, agradecendo aos fãs que ajudaram a família a arrecadar dinheiro para custear o traslado e enterro da filha.

"Bom dia, pessoal. Aqui é Adriana, mãe da Ana Clara Benevides. Ontem iniciamos uma vaquinha pedindo ajuda. Graças a deus, agora de manhã a gente já conseguiu. Conseguimos o valor que dá para fazer tudo o que a gente queria. Graças a Deus foi muita gente que doou. Muita gratidão por tudo", disse Adriana, emocionada.

Após a reportagem exibida pelo “Fantástico”, da TV Globo, muitos fãs da cantora internacional no Brasil começaram a se movimentar para auxiliar a família na noite de domingo, 19. Foi aberta uma vaquinha no nome da jovem através do portal Update Swift Brasil, que tem 199 mil seguidores no X, antigo Twitter. A meta foi atingida na manhã desta segunda. Em entrevista, os pais de Ana Clara disseram que não tiveram nenhum suporte da produtora do show, a T4F, e da cantora.

O caso

Ana Clara Benevides morreu durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17. A cantora confirmou a informação através de um storie no seu perfil oficial do Instagram. Ana Clara acabou desmaiando no local.

Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, amigo da jovem, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do hospital, ela teve uma segunda parada e não resistiu.