Governo anuncia regras para uso de câmeras corporais em policiais | A TARDE

O governo federal vai estabelecer um regramento para uso de câmeras corporais pela polícia, o anúncio foi feito pelo ministro interino da Justiça, Ricardo Cappelli. De acordo com o ministro, as novas diretrizes serão publicadas no mês de fevereiro.

“Vamos publicar em fevereiro as diretrizes nacionais para utilização de câmeras corporais pelas polícias. Processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil”, escreveu no X.

A consulta pública sobre o uso das câmeras de segurança foi aberta no dia 12 de dezembro. As manifestações sobre o tema podem ser feitas até o dia 26 deste mês.

Em entrevista à CNN, Capelli defendeu um sistema único de segurança. “As câmeras são apenas uma parte. O mais importante é a tecnologia embarcada por trás, a capacidade de leitura crítica das imagens e a integração nacional destes dados no Sistema Único de Segurança Pública”, justificou.