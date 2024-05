Governo reavalia prazo para reabrir aeroporto de Porto Alegre | A TARDE

A expectativa interna do governo é que o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, fique sem funcionar por até seis meses por causa da enchente do Rio Grande do Sul. A previsão inicial era de que o campo de aviação fosse reaberto no fim de maio, mas o prazo precisou ser revisto.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim no Globo, as atividades do campo de aviação dependem do estado das pistas. Uma avaliação mais detalhada sobre os danos causados no aeroporto só deverá acontecer quando as águas baixarem

