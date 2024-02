MC Daniel se envolve em acidente de trânsito com Romário | A TARDE

O cantor MC Daniel compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 22, sobre um acidente de trânsito em que se envolveu na última madrugada. O artista descobriu que quem dirigia o outro veículo envolvido era o jogador Romário.

O funkeiro voltava do evento Ensaios da Anitta quando alguém bateu na traseira do seu carro. Ele viu o jogador após descer do veículo para reclamar com o outro motorista.



“Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara…”, disse o MC nos stories do Instagram. “Aí, sou eu. O filho da puta para na minha frente”, completou Romário, rindo.

Ao se deparar com o ex-jogador, MC Daniel prontamente assumiu a culpa, brincando: “Eu estou errado. Não tenho Copa do Mundo.”