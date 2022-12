Pessoas se seguram em corda para não serem levadas pela chuva no ES

As chuvas que atingem o estado do Espirito Santo causaram uma imagem impressionante. Em vídeo registrado na quinta, 1º, pessoas aparecerem se segurando em uma corda para não serem levados pela correnteza da enchente.

Informações preliminares apontam que, entre os envolvidos, estaria uma grávida de sete meses. Nas imagens, os sete pessoas chegam a gritar angustiados, enquanto seguran uma corda que está amarrada em um poste.

null Reprodução | Redes Sociais

De acordo com o boletim da Defesa Civil do estado, as chuvas que atingem o Espirito Santo já deixou uma pessoa morta, além de mais de 3 mil pessoas fora de casa.