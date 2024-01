Polícia pede quebra de sigilo da Choquei e de outros perfis de fofoca | A TARDE

A Choquei e outros perfis de fofoca que compartilharam a fake news sobre um suposto relacionamento entre Jéssica Vitória e Whindersson Nunes estão sendo investigados por suspeita de indução ao suicídio.

O delegado Felipe Monteiro, responsável pelo caso em Minas Gerais, ouviu o criador da Choquei, Raphael Sousa, e aguarda a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas nas redes sociais.

A família de Jéssica busca responsabilização criminal dos envolvidos nas páginas que compartilharam a notícia falsa. O advogado da família, Ezequiel Souza, destacou a necessidade de responsabilizar comunicadores em redes sociais pelos impactos de suas ações.

A Choquei lamentou a morte de Jéssica, comprometendo-se a contribuir com as investigações e implementar medidas para evitar episódios semelhantes.

Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, foi vítima de fake news que a vinculava a Whindersson Nunes, sofrendo ataques nas redes sociais e tirando a própria vida quatro dias depois.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.