Turista norte-americano cai de navio e desaparece na costa brasileira | A TARDE

Um turista norte-americano caiu do navio MSC Armonia e se perdeu no mar. A embarcação fazia a viagem de travessia da Europa para o Brasil, passando pela costa nordeste do País. A Polícia Federal (PF) investiga o caso.

O homem de 40 anos sumiu por volta das 5h da quarta-feira, 13, mas somente às 9h do mesmo dia o seu sumiço foi comunicado. A PF enviou uma equipe ao navio para tomar depoimentos e analisar a dinâmica dos acontecimentos. Os agentes levaram uma cópia das imagens de câmeras de segurança, que ainda serão analisadas por investigadores e peritos criminais.

Segundo a MSC, “o passageiro estava sozinho quando saltou intencionalmente ao mar". "As autoridades no Brasil conduziram uma investigação e confirmaram que não havia circunstâncias suspeitas e que não havia nenhum caso a ser investigado", diz o comunicado da empresa enviado ao jornal O GLOBO.