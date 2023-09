Vídeo: cão é resgatado após ficar trancado em carro estacionado no sol

Imagens cedidas pela Polícia Militar mostram o momento em que um cachorro foi resgatado por policiais após passar mais de uma hora trancado em um carro, em Toledo, no oeste do Paraná. O caso foi registrado na tarde de domingo, 17, quando a cidade registrou temperatura acima dos 30º.

Nas imagens é possível ver um policial usando um cacetete para quebrar o vidro traseiro do carro. Em seguida ele pega o cachorro que estava sobre o banco traseiro. O animal recebe carinho e água de policiais e pessoas que acompanharam o resgate.

"O animal apresentava diversos sinais de debilidade de saúde, estava ofegante, trêmulo e com alta temperatura corporal", afirmou o tenente da PM Eduardo Correa Peres.

Minutos após o resgate do animal, a tutora apareceu e afirmou que estava no shopping comprando comida. A mulher disse ainda, segundo a PM, que tinha deixado o animal no veículo há pouco tempo, versão que foi contestada pelas pessoas que estavam no local.



O animal foi entregue aos cuidados de familiares da tutora que deve cuidar do cachorro até que o caso seja julgado.

Assista ao vídeo:







Cidade registrava temperatura de 30º