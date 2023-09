Vídeo: carreta tomba em cima de carro na Grande BH

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma carreta tombou em cima de um carro na BR-040, próximo ao trevo do Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 22. Apesar do susto, ninguém se feriu.

As imagens mostram que o acidente ocorreu quando o caminhão tentou fazer uma curva mais aberta. O veículo de passeio, um VW Fox, estava parado na saída do retorno.

Em primeiro momento, o motorista da carreta parece não ter notado o carro no local. Ele ainda tentou desviar, mas a carroceria que era conduzida tombou em cima do veículo.

O Fox foi atingido na parte traseira. Um casal estava dentro do veículo, mas não ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão ficou preso dentro da cabine, mas foi retirado em segurança. A concessionária responsável pela via também foi acionada para a devida assistência.





Reprodução / Redes sociais