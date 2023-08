Vídeo: mulheres "invadem" banheiro masculino durante show no Mineirão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que mulheres "invadem" um dos banheiros masculinos do estádio Mineirão, em Belo Horizonte.A gravação, feita por um homem, mostra a movimentação de várias mulheres no toalete masculino durante o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, que aconteceu no dia 29 de julho.

Na filmagem, o homem diz que as mulheres estavam “invadindo” o banheiro, e que ele já tinha avisado que elas “não poderiam entrar”. "As mulheres estão invadindo o banheiro aqui. Tá cheio de mulher invadindo aqui. Não pode entrar, já falei que não pode entrar. É masculino, gente, não estão vendo, não?", diz o homem em um trecho do vídeo.

Durante a gravação, uma das mulheres chega a rebater, e dá a entender que a fila para o banheiro feminino estava enorme."Já viu o tamanho da fila?", questiona a mulher.

A dificuldade para acessar os sanitários causaram tumulto e fez com que algumas delas optassem por entrar no banheiro masculino, que tinha menos pessoas na fila.

Em outro momento do vídeo, o homem diz que as mulheres poderiam “forjar assédio” por estarem no banheiro masculino. "Todo mundo entrando, depois vai forjar aqui que é assédio", salientou.