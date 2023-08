Vídeo: Onça passa a poucos metros de pastor que pregava na mata

Uma onça-parda apareceu durante a pregação de um pastor de 19 anos em área de mata no Jardim Melle, em Vinhedo (SP). O caso aconteceu no último domingo, 20, e viralizou nas redes sociais.

Paulo Henrique Barreto não escondeu o susto quando notou o felino. "Jesus, tira essa onça daqui", rezou. Apesar do perigo, o animal se afastou sem o atacar.

O pastor disse que foi para a área de mata, conhecida como Monte das Bananeiras, com outras pessoas. No entanto, no momento de realizar as orações, optou por ficar sozinho.

"Só que a onça não tinha aparecido ainda. Aí, aproveitando que eu estava só, eu falei comigo mesmo, eu vou abrir uma 'live', um vídeo para falar da Palavra de Deus, pregar o Evangelho", disse o jovem, em entrevista à EPTV.



Reprodução / Redes Sociais