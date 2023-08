Vídeo: Policial tem celular furtado durante patrulhamento

Um policial militar teve o celular furtado durante uma operação em Belo Horizonte (MG), realizada no último sábado, 12. Dois agentes corporação abordavam quatro pessoas em situação de rua na avenida do Contorno, quando um deles fugiu do local.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um dos policiais sai correndo atrás do suspeito, deixando o próprio celular, um iPhone 13 preto, em cima do baú da moto em que ele estava. O outro agente persegue o fugitivo em outra moto.

Ao reparar a ausência dos policiais, um dos homens abordados pegou o celular do policial dentro do baú da motocicleta, que não estava trancado. Em seguida, ele escondeu o aparelho dentro da própria roupa e saiu correndo pela via.

O suspeito ainda levou a chave da moto para não ser perseguido pelo policial, que só notou o furto na volta para o local de patrulhamento.

De acordo com a PM, o autor do furto ao policial foi localizado e detido na tarde do último domingo, 13. Ele possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e ameaça.

Reprodução / Redes Sociais