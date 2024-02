BaianaSystem arrepia o público em encerramento do Carnaval do Pelô | A TARDE

Com um show eletrizante do início ao fim, o fenômeno da música baiana, a BaianaSystem, levou uma multidão para o Largo do Pelourinho, nesta terça-feira, 13. A sintonia entre a banda e público não deixou ninguém ficar parado no show repleto de grandes sucessos em seus 10 anos de carreira, como ‘ Forasteiro’, ‘Água’, ‘Capim Guiné’ e ‘Batuquerê’, mais novo sucesso da banda lançado recentemente.

Russo Passapusso, vocalista da banda, demonstrou alegria por estar cantando no seu território. “A gente é muito abençoado por ter Deus e a música guiando as nossas palavras. Nós somos guiados pelo povo e eu estou com meu coração renovado por estar no Pelourinho em mais um carnaval”, enalteceu o vocalista da banda.

Com Largo lotada, no dia em que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mais de 200 mil pessoas passaram pelo portal de acesso ao Pelourinho, a BaianaSystem trouxe o show ‘Sambaqui convida Vandal de Verdade’. O rapper, com presença marcante nos shows da banda é dono de uma das vozes mais potente dos ritmos grime e do grill no Brasil. “Agradeço ao Russo pelo convite. Somos uma parceria musical de alma e que virou uma amizade surreal. Estamos aqui para mostrar na música a nossa essência, a nossa verdade”, declarou Vandal.

A sonoridade feita à base da guitarra baiana e o sound system eletrizaram a fã Andrezza Maria, soteropolitana, 17 anos, que curtiu o show até o final, cantando ao pé da letra todas as canções da banda. “É lindo ver a energia e como a banda engrandece a cor preta. Eu vou sentir saudade desse calor e dessa emoção que eu vivi hoje no show da Baiana System”, ressaltou.