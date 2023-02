"As pessoas estão felizes", diz Manno Góes sobre o retorno do Carnaval

Um dos principais nomes da banda Jammil, o cantor e compositor Manno Góes celebrou o retorno da maior festa de rua do planeta na noite desta quinta-feira, 16, no Circuito Dodô em cima do trio do grupo, que apresentou o cantor Rafael Barreto como vocalista do grupo.

"As pessoas estão felizes, as pessoas estão nas ruas. A gente precisava disso. O ser humano é fruto da evolução do convívio. Nós somos pessoas civilizadas. A gente precisa do abraço do afeto do amigo, a gente precisa da festa, precisa dançar. Viver sozinho é muito triste. E o Carnaval provoca isso, festa, alegria. Celebrar o sagrado, celebrar os amigos e celebrar os amores. Eu acho essa festa tão especial pra gente, é tão bonito ver as pessoas dançando e cantando e a gente só tem que agradecer", disse o cantor ao Portal A TARDE.

Nesta quarta-feira, 15, Manno também acompanhou o Bloco Balancê que teve como homenageada a cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022.

Confira a entrevista com o artista

null Eduardo Tito | Ag. A TARDE