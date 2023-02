Coordenador do Samu prevê redução de atendimentos no Carnaval

O coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), disse que o balanço sobre as ocorrências no Carnaval, que ainda será divulgado, deve indicar uma redução de atendimentos feitos durante a folia, na comparação com as edições anteriores da festa de rua.

Para Paiva, o cenário é previsto por causa da contribuição dos foliões, que foram para a avenida de forma mais responsável. A declaração foi dada em entrevista nesta terça-feira, 21, no circuito Osmar, no Campo Grande.

A ocorrência mais grave desde o começo da festa momesca, ainda segundo o coordenador, foi o atropelamento de uma foliã por um ônibus, que aconteceu fora do circuito da folia.

"E a gente notou que os foliões tomaram alguns cuidados, como esconder objetos de valor, como o celular. O que evitou roubos e cenários de agressão. Vale reforçar que o cuidado com o álcool, além de outros na festa, contribui para a redução de ocorrências. O folião faz o Carnaval", disse Paiva.