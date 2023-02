Mais de 6 mil bebidas irregulares são apreendidas na Barra

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) apreenderam 6.139 bebidas, nesta quinta-feira, 16, na rua Marques de Leão, na Barra. Segundo o órgão, o material vinha sendo comercializado em um depósito irregular.

Conforme a Sedur, as bebidas, além de estarem armazenadas em garrafas de vidro, não eram dos patrocinadores oficiais do Carnaval. O órgão ressalta que a ação é respaldada pelo Decreto Municipal 36.644/ 2023 que disciplina a exploração de atividades dentro dos circuitos oficiais do Carnaval.

A norma estabelece que só poderão divulgar, distribuir e vender marcas relacionadas aos patrocinadores. Fica proibida também a comercialização e distribuição de bebidas em garrafas, copos e recipientes de vidro.

“O decreto é claro e nossas equipes estão trabalhando em todos os circuitos para garantir a proteção das marcas dos patrocinadores e a segurança dos foliões. Se houver irregularidade os materiais serão apreendidos”, afirma o diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco.

A Sedur diz ainda que, antes do Carnaval, já havia notificado todos os estabelecimentos comerciais da região sobre a necessidade de atender às normas.

Vídeo

null Divulgação | Sedur