Sesab registra 96 ocorrências encaminhadas para unidades de saúde

Desde a abertura oficial do Carnaval, na última quinta-feira, 16, até às 7h desta terça-feira, 21, foram registradas 96 ocorrências nos circuitos da folia que precisaram ser encaminhadas para hospitais e unidades de saúde. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).



Os pacientes foram encaminhados para o HGE (58), Eládio Lasserre (10), Hospital Geral Menandro de Faria (8), Hospital Roberto Santos (5), Hospital do Subúrbio (5), Maternidade José Maria de Magalhães (3), Hospital Geral Ernesto Simões Filho (2) e Hospital Juliano Moreira (1), Hospital Ana Nery (1) e Hospital da Mulher (1).

A Sesab montou um esquema especial com reforço nos plantões em hospitais da capital e do interior, instalação de três estandes de testagem rápida nos circuitos de Salvador e Porto Seguro que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C, distribuição de preservativos e campanhas educativas voltadas para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e doação de sangue.



Além de manter seu setor de urgência e emergência em pleno funcionamento, o HGE possui o Centro de Atendimento de Múltiplas Vítimas, que pode ser acionado em caso de desastres ou emergência com múltiplas vítimas, e transforma o estacionamento coberto da unidade em uma imensa emergência hospitalar.

Testagem IST

Nos cinco dias da folia, em Salvador, foram testadas 2.381 testadas e realizados 10.576 testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, tendo em vista que cada kit possibilita a realização de 4 testes. Do total, 21 foram positivos para HIV, 159 para Sífilis, além de 6 confirmações de hepatite C e 4 para hepatite B. Todos os casos receberam encaminhamento para tratamento.

Em Porto de Seguro foram realizados 531 testes, com três positivos para HIV e 21 para sífilis. O trabalho de prevenção também está sendo feito com campanha para incentivar os foliões utilizarem os serviços de orientação e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatites (B e C) e, principalmente, utilizar preservativos.

Violência contra a mulher

Um lugar para ser acolhida e receber todo o suporte necessário em casos de violência sexual. O Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual, localizado no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador, acolhe mulheres, adolescentes e trans a partir de 12 anos expostas a situações de abusos e violência sexual.

Composto por equipe multiprofissional, o serviço é formado por médicos ginecologistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas, de prontidão 24 horas, todos os dias do Carnaval. Neste domingo, 19, às 21h 09 da noite, foi registrada 1 ocorrência de violência sexual no circuito da festa.

Hemoba no Carnaval

Com o slogan “Chame gente. A Hemoba precisa de todos”, a campanha da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para o Carnaval de 2023 tem como objetivo reforçar o estoque e garantir o atendimento tranquilo e seguro das possíveis demandas emergenciais durante o período da folia.

Nos quatro dias de Carnaval, com exceção do domingo, quando não houve captação, 1.057 candidatos se habilitaram para a doação, sendo captadas 795 bolsas de sangue e 17 cadastros de Medula Óssea. Os números ainda são parciais e podem sofrer alteração.