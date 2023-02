Vídeo: Guarda Municipal dá socos em homem imobilizado durante Pipoco

Um agente da Guarda Municipal deu socos em homem imobilizado durante a realização do Pipoco, em Salvador, na noite de terça-feira, 14. Em registro que viralizou nas redes sociais é possível ver que o agente desfere os socos contra o homem, que estava sendo segurado por outros guardas.

Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal disse que durante o patrulhamento ao longo do circuito “precisou realizar diversas intervenções em situações de brigas generalizadas e de grandes proporções”.

“Todas as imagens registradas, em que possam haver situações de excesso por parte dos servidores, estão sendo prontamente encaminhadas à Corregedoria do órgão para apuração e adoção das medidas cabíveis”, diz trecho do comunicado emitido pelo órgão.

null Reprodução