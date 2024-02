Carnaval 2024 registra redução de 39,5% em ocorrências, diz Guarda | A TARDE

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) contabilizou ao longo de todo o Carnaval 26 ocorrências, o que representou uma redução de 39,5%, em relação ao ano passado, quando foram computadas 43 registros. O dado foi divulgado nesta quarta-feira de cinzas, 14, pelo órgão.

Conforme o balanço, o Circuito Dodô (Barra) obteve o maior quantitativo com 12 registros, seguido do circuito Osmar (Campo Grande) com 11 e Batatinha (Pelourinho) com apenas 03.

No entanto, foram registrados ainda 819 atendimentos, um crescimento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, 876 patrulhamentos preventivos, além de 291 abordagens e 522 apoios aos diversos órgãos que atuaram na folia.

Atuando com 1060 agentes, a Guarda identificou mais de 17 mil crianças nos três circuitos do carnaval deste ano, um aumento de 24,7% em comparação ao último carnaval. “Realizamos ainda mais de 1.100 ações de prevenção à violência, com apoio de 97 veículos, 10 elevados, 13 bases avançadas e 157 câmeras de segurança distribuídas nos circuitos e monitoradas pelo nosso Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (Cicomv)”, detalhou o Diretor Maurício Lima.

Coleta de documentos

O serviço de recolhimento de documentos perdidos ao longo dos circuitos, realizado desde 2014, contabilizou 163 documentos recuperados pela Guarda; em 2023 foram 253. A lista com o nome das pessoas que tiveram seus documentos encontrados está disponível para consulta no site da GCM.

Após o carnaval, o material será levado para a base da Guarda, na Avenida San Martin e deverá ser retirado pelo titular dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, os documentos são devolvidos para seus respectivos órgãos expedidores.

“Dentro da perspectiva que compete as funções da Guarda Civil Municipal, temos um cenário melhor do que o apresentado no Carnaval 2023. Alguns casos pontuais que ocorreram na folia, cuja resolução é de responsabilidade de outras instituições, estão sendo devidamente tratados. Contudo, numa avaliação geral, consideramos o melhor carnaval de atuação da Guarda Civil Municipal”, afirma Marcelo Silva, Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal.