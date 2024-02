Carnaval antecipado começa hoje em Juazeiro | A TARDE

No Norte da Bahia começa hoje a folia antecipada de Juazeiro. Com o tema ‘Carnaval de todos’ a festa movimenta a cidade até o próximo domingo, 28, com mais de 20 atrações de renome do cenário nacional, que vão agitar os circuitos Ivete Sangalo e Manuca Almeida na região central da cidade.

Com homenagem especial nesta edição ao carnavalesco juazeirense Geraldo Pontes, a expectativa é reunir não apenas foliões locais e da vizinha Petrolina (PE), mas também atrair carnavalescos de outros municípios, principalmente baianos e pernambucanos.

Bell, Timbalada, Psirico, Oh Polêmico e Ricardo Chaves estão entre os nomes que desfilam nos trios esta primeira noite e entrarão nos circuitos depois da abertura oficial.

Artistas locais

Além das atrações principais, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes selecionou, através de edital público, 48 artistas solo e bandas locais e regionais, que se apresentam nos diferentes espaços preparados para a festa.

“A nossa gestão sempre valorizou os artistas locais. Democratizamos o carnaval de Juazeiro e abrimos o credenciamento para que eles viessem participar. Deu certo no ano passado e esse ano não poderia ser diferente. A grade está muito boa e agora é só ir para a avenida brincar o carnaval”, disse a prefeita Suzana Ramos.

Ela destacou que um dos lugares fora dos dois circuitos é o Polo João Gilberto, na Orla II, que terá programação diferenciada com a presença de cerca de 30 blocos tradicionais. A proposta é proporcionar um ambiente especial, mais tranquilo e onde as famílias com crianças e idosos fiquem mais à vontade.

No mesmo polo um ambiente atrativo para a criançada é o ‘Tendas da Educação’, com programação prevista para sábado (27), das 16h às 20h; e no domingo (28), das 15h às 19h. Nestas duas oportunidades a equipe do TV Escola Juazeiro fará transmissões ao vivo, que poderão ser acompanhadas pelas redes sociais.

A procura por reservas para hospedagem está animando empresários do ramo das duas cidades, assim como comerciantes de diversos segmentos, que vão do vestuário aos alimentos e bebidas, além de serviços como de costureiras e salões de beleza.

Secretário da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap), Vinícius Alves, afirmou que pessoas de diferentes lugares estão procurando a cidade. “A festa já está girando a economia do município antes mesmo de iniciar”, comemorou.

Para garantir a tranquilidade dentro e fora dos circuitos, nos dias que antecederam o carnaval antecipado, diversas reuniões foram promovidas com representantes dos órgãos de segurança e de infraestrutura. Com previsão do festejo só terminar na manhã de segunda-feira (29), a prefeitura decretou feriado.