Coruja inicia vendas de abadá nesta quarta

Após dois anos sem Carnaval, a folia de 2023 promete com o retorno do Coruja ao circuito Barra-Ondina, em Salvador. O bloco, comandado tradicionalmente por Ivete Sangalo, desfila no sábado e segunda-feira.

Os abadás serão vendidos na plataforma Axé Mix. O valor, que ainda não foi divulgado, pode ser parcelado em até 10 vezes.

Fundado em 1963, o bloco Coruja já teve Ricardo Chaves como puxador. Em 2002, Ivete assumiu os vocais, e ao longo dos 20 anos, dividiu, em 2017, os holofotes com a banda Timbalada. Neste ano, a artista estará à frente das duas apresentações.

