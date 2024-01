Governo Jerônimo anuncia apoio de R$ 500 mil a blocos independentes | A TARDE

O governo da Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 12, um apoio estrutural e financeiro no valor de R$ 500 mil para as festas realizadas por blocos independentes, que realizam a folia em diversos bairros de Salvador, como os já tradicionais Palhaços do Rio Vermelho, os Bloquinhos de Santo Antônio e o Banho de Mar à Fantasia.

O anúncio foi realizado durante uma reunião entre os representantes dos blocos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), o secretário de cultura Bruno Monteiro, o secretário de turismo Maurício Bacelar, o diretor da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) Diogo Medrado e o presidente da Bahiagás Luiz Gavazza.

“As festas realizadas pelos blocos independentes já se tornaram tradicionais na cidade de Salvador e apoiar esses festejos faz parte da política de fortalecimento da diversidade da cultura na Bahia. Essa reunião mostra o empenho do governo para que essas festas nas comunidades aconteçam da melhor forma possível e garantindo as belezas das manifestações culturais”, afirmou Bruno Monteiro.

“A reunião foi uma iniciativa revolucionária. A escuta sensível do governador Jerônimo Rodrigues, que mobilizou os secretários e equipe da Secultba, Sufotur, Setur e Bahiagás para cuidar dos pré carnavais de Salvador é um momento histórico, uma grande oportunidade para discutir o Banho de Mar a Fantasia 2024, 2025 e 2026”, avaliou Marcelo Teles, coordenador do Centro Cultural Que Ladeira é Essa, responsável pelo Banho de Mar à Fantasia.