La Fúria arrasta multidão em trio sem cordas na Barra. Veja vídeo. | A TARDE

O pagode tomou conta do circuiuto Dodô (Barra-Ondina) na noite dessa terça-feira, 13, com trio sem cordas puxado pela banda La Fúria. Milhares de foliões quebraram tudo sob o comando do cantor Bruno Magnata.

A banda que já tem 12 anos de estrada, desfilou com patrocínio do Governo do Estado e enfileirou sucessos como "Mete seu cachorro" e "Teile e Zaga". Destaque para a nova música de trabalho "Calma, calabreso”, inspirada numa fala do baiano Davi, um dos participantes do Big Brother Brasil 2024, e favorito ao prêmio.

Veja o vídeo da chegada do trio em Ondina:





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE