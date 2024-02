"Não podem transformar o Carnaval em um Apartheid", diz Paulinho Boca | A TARDE

O cantor Paulinho Boca se apresentou nesta sexta-feira de carnaval, 9, no palco Varanda Passarela no Campo Grande, e aproveitou o momento para apontar a falta de investimento privado no circuito Osmar.

Segundo o artista, apesar do fortalecimento do circuito do Campo Grande, as estruturas de camarote não chegam ao circuito, causando uma divisão de Carnaval para pobres e ricos.

"Não adianta colocar Ivete e Anitta na Castro Alves e não fortalecer a estrutura do Campo Grande. Estão criando um Carnaval de elites e outros de pobres", afirmou.