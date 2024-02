Pato Donald “curte” Carnaval de Salvador | A TARDE

Em 2024, Donald Fauntleroy Duck - mais conhecido como Pato Donald - completa 90 anos desde sua primeira aparição oficial no curta-metragem “A Galinha Sábia” ("The Wise Little Hen"), lançado em 9 de junho de 1934. Para comemorar a data em grande estilo, o personagem veio até Salvador para “curtir” o carnaval.

O famoso pato ranzinza foi recepcionado pelo cantor, compositor e embaixador do turismo brasileiro, Carlinhos Brown. O primeiro encontro dos dois aconteceu no Candeal e depois, o braço direito de Mickey ainda passou pelo “Camarote Brown by Licia Fabio” para conhecer de perto a maior festa de rua do mundo.

Brown, por sua vez, subiu ao trio elétrico com um look exclusivo inspirado em Donald. Além do carnaval e Candeal, Donald ainda aproveitou para conhecer os principais pontos turísticos da cidade como Elevador Lacerda, Pelourinho, Farol da Barra, Centro Histórico de Salvador.

A ação em Salvador faz parte da campanha “Donald 90”, da Disney Brasil, que celebra os 90 anos do fiel escudeiro de Mickey Mouse durante 2024 com diversas ações e ativações especiais para os fãs ao redor do mundo. A campanha também contará com outras ações de marketing que acontecerão ao longo do ano e serão divulgadas em breve.