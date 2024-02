Reconhecimento facial encontra homicida em Cajazeiras | A TARDE

Um homem procurado por homicídio foi localizado nesta terça-feira, 13, no Carnaval do bairro de Cajazeiras, através do Sistema de Reconhecimento Facial, implantado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-BA). A tecnologia já identificou 34 foragidos na folia momesca.

Neste último dia de festa, a ferramenta ainda localizou um foragido pelo não pagamento de pensão alimentícia, no circuito Dodô (Barra/Ondina).

O sistema, implantado em pontos estratégicos dos principais circuitos, auxiliou nas prisões de homicidas, traficantes e assaltantes.