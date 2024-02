Caetano Veloso assiste jogo do Bahia na Arena Fonte Nova | A TARDE

Aproveitando seu período de férias, Caetano Veloso visitou a Arena Fonte Nova no último domingo, 4, para assistir o jogo do Bahia contra o Sport, válido pela Copa do Nordeste. É a primeira vez, em 50 anos, que o cantor vai ao estádio acompanhar uma partida do Tricolor. No camarote, outras personalidades acompanharam o artista, como a esposa Paula Lavigne, o filho Tom Veloso e o rapper Baco Exu do Blues.

A presença de Caetano na arena aconteceu após um convite de Emerson Ferretti, ex-atleta e atual presidente do clube. Durante sua estadia, o cantor conheceu as dependências do local, ao lado de Dênio Cidreira, presidente da Arena Fonte Nova, e pôde assistir o Bahia vencer o time pernambucano pelo placar de 2×1.