Mariana Saad e Rômulo Arantes Neto vão se casar em Itacaré | A TARDE

Neste sábado, 16, a empreendedora Mariana Saad e o ator Rômulo Arantes Neto vão se casar em Itacaré, no litoral baiano. O casal chegou na última quarta-feira, 13, no município, para se prepararem para o grande evento, que acontecerá no Txai Resorts, onde também estão hospedados.

Em suas redes sociais, Mariana, que compõe a lista da Forbes Under 30, compartilhou momentos nos quais aproveita com o noivo e amigos, em um jantar.

A estrutura da cerimônia está sob os olhos de Ed Mendes, e do decorador, Mauricio Kurihara.