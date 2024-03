Rafael e Lara Guimarães fazem trabalho humanitário em Madagascar | A TARDE

Durante 14 dias, o dentista baiano Dr. Rafael Guimarães Lima, e a sua esposa, Lara Hymer Guimarães, participaram da primeira Caravana Odontológica, no continente Africano, da Fraternidade sem Fronteiras (FSF). No dia 04 de março, o casal desembarcou em Ambovombe, no sul de Madagascar, com mais 15 voluntários para auxiliar em cuidados com higiene e saúde, atividades pedagógicas e culturais.

Durante o período, Rafael prestou serviços de odontologia e higiene bucal, entre outros auxílios, para as crianças e adultos do vilarejo. Segundo ele, a oportunidade de ajudar e viver a realidade local, o trouxe muito conhecimento, aprendizado. “Termino com a sensação de dever cumprido, mas com a ciência de que apesar de tudo que foi feito ainda há muito a fazer”, afirma.

Além disso, o dentista preza pelo trabalho coletivo, fundamental para alcançar os objetivos. “Seja você médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, engenheiro ou qualquer outra profissão. Quem quiser e puder ajudar esse e todos os outros projetos da Fraternidade sem Fronteiras vai ser muito bem vindo, podendo mudar a vida de muito mais crianças”, declara Rafael. “Vamos juntos mudar o mundo, um sorriso por vez”, completa.

A Organização humanitária e Não-Governamental, atua em território nacional, com sede em Campo Grande-MS, e internacional, como Madagascar, Malawi, Congo, Moçambique e Senegal. Com o objetivo de acabar com a fome e construir um mundo de paz, a instituição possui 74 polos de trabalho, onde mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante e educação. Assim como, promove o cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara. Todos os trabalhos da FSF são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento.