A música brasileira perde Sueli Costa

E o sábado, 04 de março de 2023, amanheceu mais cinza e pobre: perdemos uma das maiores compositoras da história da Música Popular Brasileira (MPB), Sueli Costa, aos 79 anos.

A artista, que possui uma linda trajetória iniciou cantando profissionalmente em 1967 com o apoio nada mais nada menos que de Nara Leão, que gravou Por exemplo, Você, parceria de Sueli com João Medeiros Filho. Carioca “da gema” Sueli foi criada em Juiz e Fora (MG), onde cursou Direito, mas, em paralelo, testemunhou toda efervescência dos famosos festivais de músicas da cidade mineira.

Em 1970 volta a morar na capital carioca e, de cara, já inscreveu a canção Encouraçada no V Festival Internacional da Canção, ficando com a terceira colocação. As duas primeiras foram BR-3 (Antônio Adolfo e Tibério Gaspar) e O Amor é o meu País (Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza). Ou seja, vamos dizer que não houve melhor ou pior, mas que elas estavam equivalentes, não é?

Sueli fez história sendo também a primeira parceira de Vitor Martins. Da parceria nasceu 20 Anos Blues, gravada nada mais nada menos que Elis Regina no álbum Elis, de 1972. Mas seu parceiro mais constante foi outro gigante da nossa música: Abel Silva, com quem começou a compor em 1976 e não parou mais. De cara, a primeira parceria foi na música Jura Secreta, sucesso absoluto na voz de Simone em 1977 no álbum Face a Face.

Em perfeito ajuste entre sua música e as letras dos parceiros, situando-se no mesmo patamar das compositoras Joyce e Fátima Guedes, por exemplo, é uma das compositoras brasileiras mais sintonizadas com o universo feminino. Irmã da também cantora Telma Costa (1953 – 1989) uma infinidade de artistas incluiu Sueli em seu repertório. O ator e cantor Eduardo Conde (1946 - 2003), por exemplo, gravou, em 1998 o álbum Íntimo, totalmente dedicado à obra de Sueli, incluindo canções como Coração Ateu, Alma e O Primeiro Jornal , as três, parcerias entre Sueli e Abel Silva.

Uma das gravações mais recentes é O Violão, parceria de Sueli com Paulo Cesar Pinheiro, incluída no álbum O Ensaio das Cores, lançado em 2011 pela cantora Anna Carolina. A música, aliás, já havia sido gravada no antológico Prá Bom Entendedor, lançada em 1993 por Fátima Guedes. Obrigado por tudo, Sueli. Por aqui, sua obra será imortal.

Alguns dos sucessos de Sueli Costa

Terezinha de Jesus (Vento Nordeste - Sueli Costa e Abel Silva)

Maria Bethânia (Coração Ateu – Sueli Costa e João Medeiros)

Ângela Ro Ro (Nenhum Lugar – Sueli Costa e Tite de Lemos)

Fafá de Belém (Dentro de mim mora um anjo – Sueli Costa e Cacaso)

Gal Costa (Vida de Artista – Sueli Costa e Abel Silva)

Fagner (A Canção Brasileira e Jura Secreta – ambas parcerias com Abel Silva)

Simone (Jura Secreta, Sueli Costa e Cacaso)

Fafá de Belém (Dentro de Mim mora um anjo – Sueli Costa e Cacaso)

*Carlos Leal é jornalista, escritor e pesquisador musical