Editorial - Retorno à barbárie | A TARDE

As cenas de brutalidade gratuita são assustadoras e chocantes, no bairro de Copacabana, famoso nacionalmente e até no exterior, como referência do Rio de Janeiro, sinalizando a urgência de buscar meios para reabilitar a polícia como defesa.

A proposta para solucionar tantas ocorrências na zona sul é a de fazer justiça com as próprias mãos em rota de passos largos de volta à barbárie e ao descumprimento de leis, no questionamento agudo e profundo de instituições protetivas da cidadania.

Ora, se o Estado moderno deve a sua criação ao objetivo de evitar a guerra de todos contra todos, trocando-se liberdades ilimitadas pela garantia de segurança pública, é possível concluir pela grave ameaça a todo este arcabouço civilizatório.

Como num hipotético retorno ao período anterior ao século XVII, precisamente a 1651, quando o inglês Hobbes propõe o “Leviatã”, grupos prometem “caçar ladrões” e “quebrar a cara” de infratores.

A simples menção da possibilidade de substituírem-se os guardas por “justiceiros” já constitui retrocesso e ofensa aos homens da lei pagos para manter a ordem.

Cometem crime, e portanto, igualam-se aos que julgam combater, os assumidos vingadores, tidos como “bad boys” (meninos maus, em aligeirada tradução), pois organizam-se para revidar possíveis ataques, sob delírio de “super-heróis”.

A crescente onda de assaltos, furtos e táticas criminosas coletivas conhecidas por “arrastões” produz a indignação completa dos moradores, diante da sensação de suposta vagareza das delegacias circunvizinhas e batalhões militares.

A busca do equilíbrio, morada da virtude, sugere o meio-termo, devendo os revoltados canalizarem energias vitais para reivindicar desempenho eficiente de quem está investido das funções de investigador ou agente da repressão.

Da outra parte, devem as autoridades assumir as evidências das falhas nas ruas e avenidas do tão-celebrado bairro carioca, a fim de não incentivarem, por omissão, o novo problema de violência, tão grave quanto aquele que o originou.