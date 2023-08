O Diabo está solto na Colina de Nosso Senhor do Bonfim

Pode acreditar! O Senhor do Bonfim está prestes a descer da cruz para dar uns piparotes, uns puxões de orelha, lá no pessoal que compõe sua irmandade secular. Senhor do Bonfim nunca viu tanto despautério, tanta gana pelo poder de dirigir a irmandade como vem ocorrendo nos últimos tempos. A sede da entidade fica perto da igreja e o santo padroeiro da Bahia é quem protege os baianos e cuida do Brasil nas horas vagas, por que a Bahia não é fácil de administrar e entender. Ele está fulo, botando fumaça pelas ventas.

Acredite, e está na imprensa, não sou eu quem está acusando, que tudo o que Jesus falou e preconizou na irmandade, para alguns, parece que não está valendo. Notícia recente dá conta que um dos líderes, um juiz, da Irmandade de Nosso Senhor do Bonfim, conforme acusação de vários e que vazou, vem até mesmo desobedecendo ao cardeal primaz do Brasil, que através de decreto proibiu reuniões da Irmandade. O tal documento impede este tipo de encontro até que a Comissão de Intermediação nomeada pelo cardeal apresente os resultados das apurações sobre os desentendimentos que vem ocorrendo entre o juiz, a irmandade, outros diretores e mesários da instituição.

Lá no adro do Bonfim está uma muvuca envolvendo membros, reitor, padre e carolas. E o Senhor do Bonfim lá, só olhando e pensando no castigo que virá, com certeza; se tem duas coisas que não se pode brincar ou tirar do sério na Bahia é Senhor do Bonfim e Oxalá, que vêm a ser a mesma coisa. E se Nossa Senhora da Conceição, mãe de Nosso Senhor do Bonfim se zangar..., aí é que bicho vai pegar.

Tem quem queira exorcizar a Irmandade do Nosso Senhor do Bonfim que estaria com algum tipo de '"encosto", ou seja, com o Diabo no corpo. Fala-se a boca pequena que é preciso jogar lá do alto o Satanás para respeito à Colina Sagrada. As desavenças começaram nas duas últimas reuniões. São sete membros - cinco se recusaram a participar das reuniões em respeito ao cardeal - e aqui faço um parêntese perguntando o que aconteceria se fosse no tempo do Cardeal da Silva ou na era dom Avelar Brandão Vilela, líderes da igreja que atuaram na Bahia com mão de ferro e bastava um olhar de qualquer um dos dois para o beato cair de joelhos. Até mesmo políticos pediam adjutório a todos os santos quando da ira deles.

De acordo denúncias públicas, o citado juiz teria até mesmo chegado para encontro na irmandade acompanhado de 15 seguranças. Foi aí que Senhor do Bonfim se retou e tomou a primeira medida, mandando - depois de um papo com Iansã, dona do tempo -, cair uma chuva de semana e mandar raios e trovões para toda Salvador. Ou seja: os baianos estão sofrendo horrores, pagando um pecado que outros vêm cometendo. Tomara que o cardeal dê uma de macho e resolva o assunto. Como está não pode ficar. Tem de punir quem está errando com 150 "Pais Nossos", 300 "Aves Maria" e 900 rezas de terço. Também mandar o povo da irmandade tomar um banho de folha no terreiro mais próximo. Eu vou ali bebericar um milome que meu fígado não aguenta tanto desrespeito ao Nosso Senhor do Bonfim. Ateu, eu? Se saia...