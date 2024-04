Chocolate virou a grande estrela da Festa da Páscoa | A TARDE

Cleidiana Ramos

O chocolate e o Coelho ganharam um forte protagonismo na Páscoa. O que, aparentemente, parece aleatório é resultado do encontro de culturas religiosas que marcam essa festa, como o Ostara. Bateu a curiosidade? Pois venha conhecer um pouco dessa história no minidoc do REC Especial de Páscoa com a participação da confeiteira Vanessa Mara, da Cacau Crioula @cacaucrioula. Ela prepara uma Páscoa inspirada no brownie, uma das muitas versões que o chocolate oferece. A gente agradece também à Terroir Casa de Vinhos @terroircasadevinhos por esse belíssimo cenário. Está imperdível e de dar água na boca.

Confira o vídeo.

