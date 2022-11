Conheça a história da retirada de peças sacras de um acervo policial

Cleidiana Ramos

Até 1997 uma coleção de peças relacionadas à prática das religiões afro-brasileiras ficou exposta no Museu Estácio de Lima nas dependências do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Um movimento que teve a participação de lideranças do candomblé, com o apoio do Ministério Público, conseguiu retirar as peças do local. Mas em 2010, por um triz, elas não foram novamente expostas. Detalhes desse movimento foram contados por A TARDE, especialmente em duas reportagens de 2010 que denunciaram o retorno e assim ajudaram a impedir essa nova exposição.

As peças serão doadas ao Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia (Mafro-Ufba) pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), que assumiu a guarda no lugar da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Essa história está diretamente ligada ao período em que as religiões afro-brasileiras foram perseguidas pela polícia e, por isso, a importância de um tratamento mais adequado para esse acervo como tem acontecido desde a chegada dele ao Mafro.

