Conheça mais do Projeto REC A TARDE, iniciativa em memória social

Cleidiana Ramos

Exibido a partir de setembro desse ano, o REC A TARDE, hospedado no Youtube, consolidou a produção de conteúdos em memória social para canais do Grupo A TARDE. Com uma primeira temporada formada por 12 episódios e mais o piloto, o programa terá uma pausa com retorno programado para janeiro.

O REC dialoga com a coluna A TARDE Memória, projeto multimídia com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE, que também vai acompanhar a pausa e o período de retorno. Os dois projetos têm base no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

Conheça o projeto REC a partir dessa edição especial que tem os depoimentos da equipe que faz o programa- eu, Cleidiana Ramos, a jornalista Priscila Dórea, o produtor audiovisual Fábio Bastos e a estudante de jornalismo Íssala Queiroz.

REC A TARDE

Veja também a retrospectiva do que foi feito em cada uma das seções do projeto REC:

Senta que temos História

REC A TARDE

Cibercultura

REC A TARDE

Arena A TARDE

REC A TARDE

Mídia & Memória

REC A TARDE

A TARDE Memória

REC A TARDE