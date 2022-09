Consolidação da Independência foi um processo longo e complexo

Cleidiana Ramos

A América espanhola resultou em uma série de países independentes, como Argentina e Uruguai. Já o Brasil fez a sua emancipação política consolidando um imenso território marcado, até hoje, pela diversidade cultural. Como foi possível esse processo? A primeira reflexão é que a Independência e o que vem depois tem uma série de fatos encadeados. Por isso responder a perguntas como essa é um desafio para professores de História especialmente no ensino básico e fundamental. Esses são os temas dessa conversa com o professor Robenilton Pinto Carneiro, especialista em História Contemporânea e mestrando em Ensino de História.

Devido ao Bicentenário da Independência, o projeto A TARDE Memória traz uma série intitulada Cenários do Brasil-Nação. Em uma sequência de vídeos disponibilizados até a próxima quinta-feira, 8 de setembro, professores das áreas de história, literatura e comunicação social contam como estava o Brasil em áreas como ciência, literatura, política e comunicação da gestão pública no contexto da Proclamação da Independência.

