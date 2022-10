Feiras da região do Comércio tiveram rejeição de setores da cidade

Cleidiana Ramos

Na edição de 14 de agosto de 1931, A TARDE apresentou, por meio de uma reportagem, a “Flandrelândia”. Esse era um apelido para a Feira do Sete, localizada nas proximidades do porto e que causava incômodos ao poder público e parte da elite da capital baiana. Com barracões feitos de pedaços de metal e que funcionavam como ponto comercial e moradia, a Feira do Sete era tida como uma péssima propaganda para Salvador, pois o cenário de extrema pobreza era uma das cenas vistas por visitantes assim que desembarcavam na cidade.

A reportagem de 1931 anunciou que a Feira do Sete estava com os seus dias contados.

“Dahi, a razão dessa providencia de agora para se acabar com a Flandrelândia, que estava servindo de pasto a certos estrangeiros que escolhiam a Feira do Sete como acepipe das suas indispensáveis Kodacks que só apanham o que nos pode deprimir lá fora”. (A TARDE 14/8/1931, p.2).

Três anos depois, em outra reportagem, A TARDE anunciou o incêndio que destruiu a Feira do Sete. O acontecimento chegou a ser comemorado na cidade. Mas em seu lugar estabeleceu-se a Feira de Água de Meninos, onde também aconteceu um incêndio e mais uma migração que é o espaço onde está a Feira de São Joaquim.

