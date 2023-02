Luciano Matos analisa a influência da folia na produção de música

Cleidiana Ramos

A música produzida no ambiente do Carnaval de Salvador é marcada pela experimentação, criatividade e associação de ritmos contribuindo até para o surgimento de novos como o samba reggae. Tanto o REC A TARDE como A TARDE Memória nessa semana de folia destacam esse movimento musical com uma série de conteúdos.

Na seção Mídia & Memória do REC, Luciano Matos, jornalista, pesquisador musical e produtor cultural apresenta várias informações sobre a música de Carnaval e suas conexões com artistas a partir das coleções de fotografias do Cedoc A TARDE. Esse conteúdo é expandido em Senta que temos História também com a participação de Luciano Matos.

Confira os vídeos.

E para continuar no clima de Carnaval que tal descobrir quais das músicas que estão bombando nessa edição da folia mais combina com você? É só fazer o quiz.

Qual música do Carnaval mais combina com você? O Carnaval está em efervescência. Após dois anos sem a realização da festa tem disputa acirrada de canções que embalam a folia. Qual das músicas que estão na boca do povo mais combina com você? Faça o teste e descubra. "Zona de Perigo" - Léo Santana Não tinha como ser diferente, você é animada(o) e adora ir de galera para o Carnaval! Gosta de aprender as músicas e as coreografias para não passar despercebida(o) no meio da folia! "Cria da Ivete" - Ivete Sangalo É uma verdadeira cria da Ivete. Sua energia e astral durante o Carnaval ficam lá em cima o tempo todo, além de cantar, se divertir e pular muito junto com os amigos. "Deixa Eu Botar Meu Boneco" - Oh Polêmico Você é do tipo que canta o refrão com a maior animação e o mais alto que puder. E já vai com vários esquemas prontos para curtir o Carnaval ao máximo, não é mesmo? "Bombeiro" - Parangolé É a animação em pessoa, não para de pular. Gosta de cantar em alto e bom som abraçada ou abraçado com os amigos bem no meio da pipoca. "Carol" - Felipe Escandurras feat Léo Santana Você gosta mesmo das músicas que "grudam" na cabeça. Vai com ela ressoando no juízo para cantar muito quando o trio passar tocando. Você é daquelas pessoas que… Escolha a característica que mais combina com a sua personalidade carnavalesca. O que é mais importante quando o trio passa? Qual desses versos mais representa você?

