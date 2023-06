Parque São Bartolomeu é patrimônio estratégico para Salvador

Cleidiana Ramos

Localizado no Subúrbio Ferroviário, o Parque São Bartolomeu é uma das mais importantes reservas ambientais situadas em área urbana no país. O local tem uma forte ligação com a Festa do Dois de Julho, pois está na região onde ocorreu a Batalha de Pirajá, a mais conhecida das lutas da Guerra da Independência da Bahia. Além disso, o parque tem uma forte relação com a religiosidade afro-brasileira, pois nele acontece de forma frequente o culto aos Caboclos e outros ritos das religiões afro-brasileiras. Essas características do São Bartolomeu é o tema dos conteúdos em memória social do Grupo A TARDE nessa semana- REC e A TARDE Memória.

Confira as seções:

Senta que Temos História- O geógrafo e professor Diosmar Filho destaca as várias características patrimoniais do Parque São Bartolomeu.

Mídia & Memória- Confira uma coleção de fotografias sobre o Parque São Bartolomeu que pertencem ao Cedoc A TARDE.

A TARDE Memória- Veja os destaques da coluna nessa semana.

