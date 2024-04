REC A TARDE analisa os 60 anos do golpe militar | A TARDE

Em 1964, um golpe militar provocou a ruptura do Estado democrático de direito. Essa ação, que teve a participação de civis, como governadores e empresários, abriu espaço para uma ditadura que durou 21 anos. Os projetos REC e A TARDE Memória analisam essa semana o golpe militar e seus desdobramentos com a participação da professora da Ufba, Lucileide Cardoso, que é doutora em história e pesquisadora sobre esses assuntos.

Confira as seções do REC A TARDE que já está no ar:

Senta que temos História- A professora Lucileide Cardoso é a convidada da seção. Doutora em história e professora titular da Ufba ela lidera o Grupo de Pesquisa em Memórias, Ditaduras e Contemporaneidades.

Cibercultura- A série de livros sobre a ditadura militar produzida pelo jornalista Elio Gaspari é analisada pelas apresentadoras Cleidiana Ramos e Priscila Dórea.



Arena A TARDE- Seção analisa reportagem da edição de 2 de abril de 1964 que noticiou o a ida de João Goulart, presidente do Brasil deposto em 1964, para o exílio.

Mìdia & Memória- A coleção de reportagens e fotografias do Cedoc A TARDE mostra detalhes sobre o golpe militar e a ditadura que se seguiu a ele.

