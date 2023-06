Ritos para os Caboclos são temas de especiais sobre o Dois de Julho

Cleidiana Ramos

O REC e A TARDE Memória iniciaram os seus conteúdos especiais relacionados à celebração do Bicentenário da Independência da Bahia. Os temas centrais irão destacar as manifestações culturais em torno dos protagonistas da festa: Os Caboclos. A edição do REC, que já está no ar, tem como convidado o tata Chuchuca Mwoxikingoma, dijina (nome sagrado) de Esmeraldo Emetério de Santana Filho que é xicarangoma do Terreiro Tumba Junsara, localizado em Salvador, e considerado patrimônio do Brasil pelo Ipahn.

Xicarangoma é o título destinado a sacerdotes músicos no candomblé de tradição angola, os primeiros a inserir o culto aos Caboclos, considerados encantados de terras brasileiras, em seus ritos. A partir de coleções do acervo do Cedoc A TARDE, como o especial Dia de Caboclos, publicado em 2 de julho de 2006, e fotografias as seções Senta que Temos História e Mídia & Memória destacam aspectos da reverência aos Caboclos nas religiões de matrizes africanas. O programa tem ainda a chamada para a coluna A TARDE Memória, que será publicada amanhã, no jornal A TARDE com outras informações sobre o mesmo tema. O REC e a coluna são projetos baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

Confira os vídeos da edição especial do REC em comemoração ao Bicentenário da Independência da Bahia:

Senta que Temos História- Confira aspectos da reverência aos Caboclos nas religiões afro-brasileiras por meio de uma entrevista com Tata Chuchuca do Terreiro Tumba Junsara.

Mídia & Memória- Fotografias das coleções do Cedoc A TARDE mostram as várias formas que os Caboclos têm sido celebrados em Salvador.

A TARDE Memoria- Veja a chamada para a coluna publicada aos sábados no jornal A TARDE.



