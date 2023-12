Novo Citroën C3 Aircross estreia em três versões | A TARDE

O Novo SUV Citroën Aircross está disponível nas concessionárias da marca a partir de R$ 109.990 na venda on-line. Tem três versões de acabamento, com opções de cinco ou sete lugares, é equipado com o motor T200, 1.0 turbo de 130 cv de potência e transmissão automática CVT de sete velocidades. Tem 4,32 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,66 metro de altura e distância entre eixos de 2,67 metros. Já o porta-malas acomoda 493 litros sem a terceira fileira de bancos. O C3 Aircross Feel Turbo 200 AT tem central multimídia com tela tátil de 10" e suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Versão XRX do Corolla Cross

A Toyota lança a versão XRX do Corolla Cross, com o motor 2.0 Dynamic Force Flex. Bancos de couro com ajuste eletrônico de altura para o motorista, painel com tela de 7’, central multimídia de 9’ com Android Auto e Apple CP.

Versão XRX: motor 2.0 e vasta lista de equipamentos | Foto: Divulgação

Vendas de carros novos crescem em novembro

A venda de veículos novos teve alta em novembro, comparando com mesmo período do ano passado. Segundo a Fenabrave, foram emplacados 201.649 automóveis e comerciais leves, contra 191.929, alta de 5,1%.

Volume de usados somaram 13,1 milhões

As vendas de veículos usados somaram 13,1 milhões de unidades de janeiro a novembro no Brasil, volume 9,1% maior em relação ao igual período de 2022, de acordo com dados divulgados pela Fenauto.

Fiat Strada se consolida na liderança

A Fiat Strada vai fechar 2023 como o veículo mais vendido do Brasil, com 11.518 unidades, segundo levantamento da Jato do Brasil. A dúvida é se o Volkswagen Polo vai fechar o ano na frente do Chevrolet Onix, em 2º.

OLX e Fenauto criam estudo para carros usados

A OLX se uniu à Fenauto para desenvolver o Índice Grupo OLX-Fenauto. O estudo será mensal e funcionará como um termômetro da procura, demanda e venda de veículos usados e seminovos.

Honda vai lançar trinta motocicletas elétricas até 2030

A Honda tem como objetivo global lançar trinta motocicletas elétricas até 2030, ano em que pretende vender 4 milhões de unidades a bateria. A meta foi ampliada em 500 mil unidades.