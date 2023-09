Brasil: 201 anos independente e com incoerência dos Jogos de Azar

O Brasil completa 201 anos de independência hoje esbanjando uma das suas maiores incongruências. Desde sempre convive com jogos de azar, mas uma banda é proibida ou criminalizada por mero preconceito religioso.

Segunda próxima a Câmara começa a votar o PL 3626/23, que tem como relator o baiano Adolfo Viana (PSDB). Ele taxa, por exemplo, apostas online em 30% para ganhos acima de R$ 2.112, como é nas loterias. Ou seja, institui imposto para ganhos de apostas.

É diante desse cenário que Valmilson Rodrigues, do Imbuí, nos pergunta: mas o jogo não é proibido no Brasil? É mas não é, meu preclaro, e aí é que está o enredo da contradição. O profano é consentido, mas conforme as pressões do sacro, nem tanto.

Os malditos —O jogo veio para o Brasil trazido pelos portugueses, entre legalizações e proibições, quatro vezes. A última foi em 1945. D. Carmela Dutra, primeira dama, esposa do presidente Eurico Gaspar Dutra, católica fervorosa, convenceu o marido a proibir. Agora, os padrinhos da proibição também são religiosos, mas o protagonismo mudou de lado, é com os evangélicos.

Desde então o Brasil ficou nessa: quem quiser cassino vá para Uruguai ou Paraguai , os mais próximos, ou na opção popular fica o jogo do bicho, coitado, até hoje sofrendo a maldição da repressão. E seguimos nessa, o governo faz Mega Sena, Lotofácil e afins, Sílvio Santos viveu de jogos a vida inteira, agora vai se cobrar impostos sobre as apostas online, mas o bicho e os cassinos não pode. Dá para entender?

Adolfo quer criar fórum

Definitivamente a questão da segurança parece ter entrado na pauta dos políticos baianos. O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), defende a criação de um fórum permanente de segurança, ressalvando que o problema não é baiano, é geral.

— Imagine que até os cartéis mexicanos estão querendo vir para cá.

Ele diz que o narcotráfico migrou do Rio para a Bahia, estado de vasta dimensão territorial.

Enfim, São Francisco terá o Convento Santo Antônio

Marco zero da fundação de São Francisco do Conde, desde 1941 tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Convento de Santo Antônio enfim entra no festejo do bicentenário com o pé direito.

O Comitê Salve o Convento, grupo de lideranças da cidade com o Frei Rogério Rodrigues entre elas, luta pela preservação do monumento histórico há mais de 10 anos, e anunciou que enfim o Iphan liberou a execução do projeto executivo. O jornalista Átila Santana diz que em maio o Comitê esteve em Brasília com o presidente do Iphan, Leandro Grass.

— Mostramos a importância histórica e o abandono, telhado caindo, piso afundando, paredes ruindo. O Frei Rogério é só sorrisos.

Em Itabuna, a base do governo vai esperar para ver como fica

Augusto Castro, o prefeito de Itabuna, ligado ao PSD de Otto Alencar, apoiou Jerônimo. Óbvio que é candidato nato à reeleição, mas eis que o ex-prefeito Geraldo Simões, do PT, que no governo de Rui Costa foi jogado num canto, agora aparece se lançando também.

Foi expondo esse cenário que perguntamos ao deputado federal Josias Gomes, do PT, que é da área: e Jerônimo vai subir em que palanque?

— Vamos sentar para conversar. Acho que o melhor é prevalecer o bom senso. A questão está aberta.

Semana passada, na reinauguração do Centro de Cultura Adonias Filho, estavam todos lá. A ideia é marchar todo mundo unido, embora isso agora pareça difícil.

Em Itabuna, o deputado Pancadinha (SD) vem liderando as pesquisas e está na base do governo, mas se elegeu apoiando ACM Neto. Nunca foi convidado para conversas.

REGISTROS

Buenos Aires aqui

Já que a Bahia está empenhada em atrair mais turistas internacionais, Porto Seguro, um dos grandes destinos baianos, vai inaugurar voo direto com Buenos Aires, a capital da Argentina, a partir de 6 de janeiro. Serão dois voos semanais até março.

Cacau português

Já Itacaré, na região do cacau, também grande destino turístico, vibra com outro fato, também internacional. A portuguesa Plural Entertainment Portugal começa a gravar lá, já no dia 17, partes da novela Cacau. O prefeito Antonio de Anízio dá todo apoio.

Sensação indesejável



Rivelino Gramacho (PP), vereador em Santa Maria da Vitória, foi a sensação da semana nas redes sociais do oeste baiano. Ele foi preso segunda por não pagar a pensão alimentícia do filho, decisão da 1ª Vara de Família de Catalão, em Goiás, onde mora a ex-esposa dele.

Desfile sem alunos



O 7 de Setembro em Camaçari será diferente este ano. As professoras da rede municipal vão, mas os alunos, não. Elas estão em greve há quase 30 dias. A pergunta que corre: dia 28 tem o aniversário da cidade, vai ser assim também?