Com a dupla Ba-Vi na Série A, jogo agora é ver os gols fora de campo | A TARDE

Ainda bem que a torcida do Bahia pode celebrar hoje Nossa Senhora da Conceição da Praia, a padroeira de Salvador, de bom astral. Permanece na Série A e o Vitória chega. Quem ganha com isso é a Bahia.

Bahia e Vitória puxam uma vasta cadeia econômica com a ponta bem visível em dias de jogos da dupla, no entorno da Fonte Nova e idem, idem no Barradão, do vendedor de água, cerveja e lanche até o de camisas com as marcas dos clubes.

Mas é no topo da cadeia, as finanças dos clubes, que o foco do olhar de 2024 aponta. Fábio Mota, o presidente do Vitória, diz que jamais faria uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no modelo feito no Brasil, que segundo ele, além de engolir o patrimônio dos clubes, não está nem aí para tradição, vitórias ou derrotas, quer é faturar, não aspira sempre ver bola na rede e sim moedas no cofre.

Desempenho —Se o Vitória não entra nessa onda, o Bahia já está, junto com seis outros clubes, Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Coritiba, Bragantino, Cuiabá e América Mineiro. E a julgar pelo resultado final do Campeonato Brasileiro, o resultado não é lá muito animador para as SAF.

O América Mineiro foi rebaixado na lanterna, o Coritiba também, na vice lanterna. Bahia, Vasco e Cruzeiro penaram com o risco de rebaixamento, o Botafogo nadou, nadou e morreu na praia, liderou por 32 das 38 rodadas, acabou em quinto. O Bragantino ficou em 6º e o Cuiabá no 12º.

2024 vai ter mais essa, a dupla Ba-Vi com opções financeiras distintas. Quem vai ganhar? Ba-Vi é Ba-Vi.

Mudanças climáticas afetam o café. No semiárido é pior

João Lopes Araújo, presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé), diz estar preocupado com as alterações climáticas, que estão impondo ‘sérios desafios’ aos produtores, especialmente pela falta de chuva.

— Agora é época da floração e sem chuva fica difícil, pode prejudicar a produção do ano que vem.

Segundo João Lopes, dos 417 municípios baianos, 102 produziam café, mas hoje são apenas 56. Os outros 46, localizados no semiárido, desistiram.

— No sul e no oeste da Bahia, há rios, lençóis freáticos e nessas áreas o plantio de café está crescendo. Mas no semiárido não há chuvas regulares, não há rios e nem lençóis freáticos ou, onde existe, a água é salgada.

Ele cita que ironicamente o semiárido tem o maior índice pluviométrico do país, mas não é aproveitado.

Alex e o grito contra a seca

O deputado Alex da Piatã (PSD), que é de Conceição do Coité, no semiárido, está conversando com o senador Otto Alencar (PSD) para criar um programa de enfrentamento da seca prolongado.

— Hoje em Coité, Coronel João Sá, Serrolândia e Gentio do Ouro, só para citar alguns, a queixa é a mesma, o gado está morrendo de sede e fome aos montões, a olho nu. O socorro não é pra amanhã, é pra já.

Binho Galinha, a notícia que sacudiu a Assembleia

A notícia da Operação El Patron, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, Receita Federal e PF contra o deputado Binho Galinha (Patriota), sacudiu a Assembleia ontem. O primeiro a se manifestar foi o próprio presidente, Adolfo Menezes (PSD), que emitiu nota dizendo que não houve qualquer ação policial na casa, oficialmente ele de nada sabe e a única coisa a fazer é esperar.

Kleber Cristiano Escolano de Almeida, o Binho Galinha, é acusado de envolvimento com o jogo do bicho, lavagem de dinheiro e formação de milícias.

Foi eleito deputado ano passado com 49.834 votos, dos quais 32.980 em Feira de Santana, o seu território, ficando atrás apenas do colega Pablo Roberto (PSDB), que teve 42.635 lá.