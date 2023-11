Dos 63 deputados estaduais, 16 são citados como prefeituráveis | A TARDE

Pelo menos 16 dos 63 deputados estaduais são citados como prefeituráveis para as eleições do próximo ano. Dos 39 federais, três. São eles (estaduais): Bobô (PCdoB), Senhor do Bonfim; Cafu (PSD), Ibititá; Cláudia Oliveira (PSD), Porto Seguro; Eduardo Alencar (PSD), Simões Filho; Eures Ribeiro (PSD), Barreiras; Hilton Coelho (PSOL), Salvador; Zé de Arimateia (Republicanos), Feira de Santana; Olívia Santana (PCdoB), Salvador; Pablo Roberto (PSDB), Feira de Santana; Pancadinha (SD), Itabuna; Raimundinho da JR (PL), Dias d´Ávila; Ricardo Rodrigues (PSD), Irecê; Roberto Carlos (PV), Juazeiro; Robinho (UB), Mucuri; Robinson Almeida (PT) Salvador: e Zó (PCdoB), Juazeiro.

Os federais são Charles Fernandes (PSD), Guanambi; Antonio Brito (PSD), Salvador; e Ivoneide Caetano (PT), Camaçari. Claro que nem todos vão. Alguns, como Olívia e Robinson, integram a federação PT, PCdoB e PV, daí só sai um. E outros deixam o nome rolar na linha do nada a perder.

Nomes certos —Dentre os citados, alguns são tidos como mais competitivos. São os casos de Eduardo Alencar (Simões Filho), Cláudia Oliveira (Porto Seguro), Robinho (Mucuri), Raimundinho da JR (Dias d’Ávila) e Ricardo Rodrigues (Irecê).

Já entre os federais, o mais provável é Charles Fernandes, em Guanambi, que é o primeiro suplente e está no mandato porque o titular, Sérgio Brito, é secretário da Infraestrutura.

Mas aliados de Charles dizem que ele hesita. Ou melhor, de manhã quer, meio dia fica na dúvida e à tardinha desiste. Seja como for, a maioria guarda uma convicção: é melhor ser prefeito que deputado.

Na Chapada do rio Pratudão

Líderes da Associação dos Produtores Rurais do Rio Pratudão, no oeste baiano, envolvendo Correntina, Jaborandi, Coribe e Côcos, participaram ontem de audiência em sessão conjunta das Comissões e Agricultura e Infraestrutura da Alba.

A pedida: construção dos 80 km entre as BRs 349 e 030. Segundo eles, vai viabilizar investimentos da ordem de R$ 10 bilhões. Lá, o agronegócio está em franca expansão.

Avante avança com Carletto

Dizem que o ex-deputado Ronaldo Carletto está turbinando o Avante de olho em uma vaga na chapa majoritária em 2026, mas ontem, em visita à Assembleia, ele disse que não é bem isso.

— Estou fortalecendo o Avante visando as eleições do ano que vem e também para ajudar Jerônimo. E só.

Ele afirma que já formou mais de 200 comissões e conta com cerca de 50 prefeitos. Jerônimo agradece.

Robinson se diz surpreso

Pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PT, o deputado Robinson Almeida ontem se disse surpreso com a notícia de que Jaques Wagner e Jerônimo já teriam decidido que o candidato governista em Salvador seria o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB.— Todo mundo no PT ficou surpreso. O governador foi instado e a assessoria respondeu que não há decisão nenhuma. Parece que foi ou especulação ou fake news.

Na Alba, artistas da casa mostram telas e fotos

Semana do Servidor, e a entrada principal da Assembleia, onde artistas expõem suas obras de arte, desta vez tem como estrelas oito artistas que trabalham na Casa.Entre as pinturas estão belas fotos do fotógrafo Paulo Mocofaia, uma vista aérea da Ribeira, em Salvador, outra da Igreja do Bonfim. Aldinho Mendonça, que divide com Maritza Novato a coordenação das exposições e também é um dos artistas, diz ser uma mera questão de coerência privilegiar o time de casa:— Muito já mostramos aqui o que é que baianos e baianas têm. E é claro que a casa também é de baianos que sabem adornar a vida.Como sempre, a exposição fica a semana toda.

REGISTROS

São Lourenço total 1

Itaparica está em festa. A Marinha liberou o Forte de São Lourenço, que integra o Memorial da Independência, para visitação pública. O contra almirante Antonio Carlos Cambra diz que é uma contribuição da Marinha ‘para fomentar a cultura, atrair turistas e gerar empregos’.

São Lourenço total 2

O prefeito de Itaparica, José Elias, o Zezinho (PTB), diz que a participação da Secretaria de Turismo do Estado foi decisiva. O foco do uso é o turismo e Itaparica vive disso, mas o espaço também está liberado para atividades culturais das escolas da área.

Festival de violeiros

Acontece hoje (19h) no Teatro do Cuca (UEFS) o Festival Regional de Violeiros de Feira de Santana, o 2º pós-pandemia, louvando a memória dos icônicos Dadinho e Caboquinho. A realização é da Associação dos Violeiros e Trovadores da Bahia (AVTB), Secretaria de Cultura do Estado e UEFS/Cuca.

Bienal do Livro

Já tem data a Bienal do Livro da Bahia 2024. Será de 26 de abril a 1º de maio no Centro de Convenções de Salvador. Ano passado, o evento bateu recorde com 90 mil visitantes, 20 mil num só dia.