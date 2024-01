Anvisa debate vício do cigarro eletrônico | A TARDE

Não bastasse o combate incessante ao tabagismo, por terem sido comprovados, cientificamente, os males à saúde, a luta agora foi ampliada para a contenção do vício do “cigarro eletrônico”.

Trata-se de mais uma consequência nefasta do avanço das novas tecnologias, em contraste com a produção de conhecimento confiável.

Já está aberta uma proposta de consulta pública pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o objetivo de revisar a proibição destes dispositivos eletrônicos.

Uma resolução da Anvisa proíbe desde 2009, o fabrico, a venda, a importação e a propaganda do “vape”, tendo agora a sociedade civil até o final deste mês para manifestar-se sobre o tema.

O “vape” tem aroma e sabor mais agradáveis, conforme se pode verificar na persuasão especialmente dos paladares dos mais jovens, por isso mesmo, a droga tende a causar maior dependência.

– Os cigarros eletrônicos, que são apresentados como uma alternativa ao fumo, são também compostos por nicotina e causam dependência da mesma maneira – alerta o diretor da Associação Bahiana de Medicina, Guilhardo Fontes Ribeiro, ao recomendar o abandono imediato do vício.

Doutor Guilhardo Fontes Ribeiro chama atenção também para a disseminação em Salvador de um artefato muito popular no mundo árabe, chamado “narguilé”, comercializado em tabacarias e estabelecimentos similares.

Segundo o médico e pesquisador de nomeada, cada sessão deste instrumento, muito apreciado pela mistura da fumaça ao efeito de bebidas variadas, equivale ao efeito de 100 cigarros, causando sobrecarga aos indefesos pulmões.

Concurso do IF Baiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) recebe inscrições para seleção e cadastro de reserva de novos servidores até o dia 07 de fevereiro, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Até amanhã, candidatos em vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único, podem solicitar isenção de taxa de inscrição; quem também pode ficar isento de taxa são os doadores de medula óssea, cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O concurso reúne 96 vagas em dois editais: um para docentes com 44 vagas e outro para técnicos administrativos com 52.

Cáritas intensifica combate à fome

Ao comemorar seu quadragésimo aniversário em 2024, o projeto 10 milhões de estrelas, criado em Annecy, França, tem apoio no Brasil da instituição Cáritas, com o objetivo de mobilizar recursos visando a um mundo menos desigual.

A prioridade no Ano Novo continua o combate à fome, pois a condição orgânica e natural não permite ao corpo humano esperar pela absorção de nutrientes, embora no país, multidões enfrentem a terrível experiência diária.

Embora o Natal tenha servido de tema emergencial para acenderem-se as velas, cada qual representando um viés, no sentido de consolidação de uma cultura da paz e justiça social, a ideia é seguir colaborando para matar a fome.

A instituição tem utilizado as tecnologias mais recentes para viabilizar a troca de comunicação, espalhando o sentimento de solidariedade pelas infovias, por meio do uso do dispositivo já popularmente conhecido como “QR Code”.

Segundo dados confiáveis divulgados pela Cáritas, somente entre os anos de 2019 e 2022, as pessoas famélicas saíram de 9% da população para quase o dobro.

Pesquisa – A estatística corresponde ao resultado de pesquisa da Rede Brasileira em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, apontando um contingente de 33 milhões de brasileiras e brasileiros de barriga vazia.

O contingente equivale a toda a população de países como o vizinho Peru, alarmando as Nações Unidas, além de exigir do governo federal todos os investimentos possíveis para conter a inanição generalizada.

Este resultado, utilizando-se métodos comprovadamente científicos, é antagônico à versão das autoridades da gestão anterior, segundo os quais, “não se via pessoas famintas nas ruas”.