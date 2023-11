Banquetaço na Piedade segunda | A TARDE

Seguindo conceito similar ao de um famoso hit da banda Titãs nos anos 1980, o Banquetaço Salvador, programado para amanhã, na praça da Piedade, tem como tema “Você tem fome e sede de quê?”.

A merenda será oferecida às 15 horas, na parte do jardim da Piedade próxima à Faculdade de Economia da Universidade Federal, na quinta edição do encontro.

O cardápio é de assinatura coletiva, incluindo, além de voluntários, estudantes de gastronomia e chefes de cozinha, todas e todos em trabalho incessante neste domingo e manhã de segunda-feira para o rango sair no capricho.

Em meio à partilha das refeições, estão previstas conversas de sofá, apresentações artísticas, entre outras atividades capazes de abrir o apetite por liberdade, além de saciar as inclinações do estômago.

Entre os itens a serem servidos, destacam-se iguarias saboreadas secularmente, em aprimoramento contínuo, como mingaus, mugunzá, cuscuz, bolos, bolinho de estudante, entre outros prazeres do paladar.

Organizado por coletivo formado por órgãos da sociedade civil baiana, a ideia é ativar nas pessoas a vontade de lutar pelo direito à alimentação adequada e saudável, poupando a ocorrência de doenças devido à baixa imunidade.

Uma interpretação do banquetaço é viabilizar o entendimento da infelicidade geral, quando se contrapõe uma pequena parte da população bem nutrida e grande parte enferma por falta de comida.

A proposta é mudar o cenário de glutões acima do peso, pelo acesso fácil a alimentos diversos, nem sempre os melhores, por serem ultraprocessados, nem continuarem as filas de desnutridos formadas por famélicos.

Alta Performance em debate

Atletas de Salvador e de outros municípios baianos e de 25 estados brasileiros já podem planejar-se para virem à capital baiana, nos primeiros dias de dezembro, para o Congresso de Alta Performance 2023.

O encontro já está recebendo inscrições para estudantes e profissionais interessados na aquisição de conhecimentos confiáveis nas áreas de Nutrição, Fisioterapia, Educação Física e Medicina.



Para inscrições e mais informações, basta ligar (71) 98231-2782 ou entrar em contato no @instituticlebercosta, perfil do Instituto Cleber Costa, responsável pelo planejamento da capacitação de três dias.

POUCAS & BOAS

Termina hoje a primeira edição do Festival Literário e Artístico de Rio de Contas (Fliarc) que está movimentando a cidade com literatura e outras expressões artísticas desde quinta-feira. O evento tem como principal homenageado o artista plástico Juarez Paraíso, em reconhecimento ao seu legado em defesa da democracia. Também haverá homenagens póstumas para quatro personalidades: Zofir Brasil (artista e poeta); Maria Brandão (ativista política); Esaú Pinto (músico/maestro da Lira dos Artistas); e Esther Trindade (escritora).

O 1º Fórum Estadual dos Centros de Referência e Atendimento às Mulheres (Crams), será aberto amanhã no Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana. Com encerramento na terça-feira, o evento faz parte da plataforma “Elas à frente”, um sistema com várias interfaces onde as instituições e as pessoas da sociedade civil se relacionam com a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM-BA), entidade promotora do encontro. Com a participação de representantes de todas as regiões, hoje e amanhã serão promovidas discussões sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, fortalecimento da rede de atendimento, conscientização e sensibilização etc.

A abertura oficial da 3ª Edição do Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro movimenta amanhã o espaço Macaxeira, no bairro Country Club. Com a participação de mais de 60 estabelecimentos inscritos nas categorias de comidas típicas, sobremesas, drinks entre outras especialidades, o evento concebido pelo Sebrae é correalizado pela Secretaria municipal de Cultura, Turismo e Esporte (Seculte), e o Artfully.