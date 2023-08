Cantautora Aiace volta da Europa

A cantautora baiana Aiace dá o ar de sua graça inconfundível amanhã, às 20 horas, ao voltar a Salvador, apresentando-se no Teatro Sesc Casa do Comércio, após um giro por países da Europa e Colômbia.

Trata-se do show de despedida do primeiro álbum solo, em repertório guiado por ritmos afro-baianos, inseridos na nova Música Popular Brasileira, ao flertar com gêneros associados ao Nordeste, como coco e baião.

Com a proposta de revisitar o primeiro disco solo, "Dentro Ali", Aiace estará acompanhada por Felipe Guedes e Tarcísio Santos nas guitarras, Nino Bezerra no baixo e Ivan Torres na bateria.

– É sempre uma alegria poder cantar em casa, ainda mais depois de tantos shows fora do país. A saudade e a vontade de fazer esse show são enormes! – disse uma das cantoras revelações da Bahia, já conhecida no exterior.

O segundo disco, “Eu andava como se fosse voar” terá canções das suas últimas turnês internacionais, realizadas durante os meses de maio e julho, quando Aiace esteve na Colômbia, em Portugal e na Itália.

Como sentimento mobilizador de todas as ações, o amor é o destaque da cantautora, como se autoproclama Aiace, servindo-se do afeto soberano como instrumento de transformação, conforme se verifica em suas letras.

São cantos de saudades e esperança apontando para um futuro melhor, como as questões profundas sobre a dimensão feminina, utilizando a música para combater a inaceitável violência.

Ao adquirir ingressos variando entre R$ 30 e R$ 60, o público poderá curtir canções autorais, como De qualquer maneira, Nega Margarida, Dentro Ali, Quando a gente se vê e Nobre mulher.

Ufba avança contra plásticos



Já está em vigor a proibição de comercializar produtos, alimentícios ou não, em embalagens descartáveis de material plástico ou similares em todas as áreas dos campi da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A medida restritiva tornou-se necessária devido à poluição provocada pelo uso excessivo, além do mau costume de jogar até mesmo fora das lixeiras objetos somente degradáveis em torno de 500 anos.



O Programa Ufba Plástico Zero foi instituído com o objetivo de planejar, coordenar e executar práticas virtuosas e campanhas educativas voltadas para a comunidade acadêmica.



POUCAS & BOAS



Ainda repercute em Lauro de Freitas a participação do Coral Calf no XV Festival Vozes da Chapada, realizado em Mucugê. Com cinco participações no evento, esta foi a primeira experiência do grupo, formado por servidores públicos municipais, no tradicional evento que reúne anualmente artistas de diversas cidades baianas. Com concertos solenes e atividades eco-culturais, o festival foi organizado pela produtora cultural Angela Pina, com direção artística do maestro Alcides Lisboa.



O programa educacional ‘Conhecendo o Agro’ está mobilizando professores e alunos da rede municipal de Formosa do Rio Preto, que, entre outros municípios da região Oeste, renovou a parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). A iniciativa contribui para a formação dos professores através de uma série de atividades, que culminam com o concurso ‘Conhecendo o Agro’. Com envolvimento dos docentes, estudantes e a direção das escolas, neste ano o certame conta com cinco modalidades. Criado em 2019, o programa visa disseminar conhecimentos sobre o agronegócio entre os moradores.

Seis novos livros serão lançados hoje em evento que acontece no Hall do Auditório Central da Uefs, a partir das 16h. Focadas em diferentes temáticas, as obras lançadas pela UEFS Editora são resultado de pesquisas dos estudantes com acompanhamento de professores/pesquisadores. O evento integra a programação do Agosto Lilás na cidade e contará com apresentação do Projeto Extensionista Piano a 4 Artes, coordenado pela professora Simone Braga.