Ceasinha sedia festa da boa mesa | A TARDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) anunciou a realização do encontro ‘Mesa ao Vivo Bahia’, pela primeira vez programado para o Mercado do Rio Vermelho, aproveitando o feriado do dia 15 de novembro.

Entre os chefes admirados pela capacidade de pilotar os fogões, já assinaram contrato Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do grupo Origem e Katrin Vetter e Dante Bassi, do restaurante Manga.

– Nossa intenção é movimentar a gastronomia, a economia e o turismo no local. Com este evento, teremos a oportunidade de promover o Mercado do Rio Vermelho e as pessoas poderão conhecer de perto tudo o que o local oferece – afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Segundo o gestor público, os visitantes também terão a oportunidade de participar de várias atividades promovidas pelo Mesa ao Vivo Bahia.



Conhecido por Ceasinha, o mercado tem se notabilizado por tornar-se ponto de encontro, não apenas dos mortais comuns, mas de Florisvaldo Matos e Ruy Espinheira Filho, além de poetas e intelectuais, apreciadores da boa mesa.



O Ceasinha tem alcançado a dimensão de equipamento de atração turística, centro gastronômico, de acordo com avaliação dos gestores, a começar pelo Secretário de Turismo Maurício Bacelar.



– O turismo é uma atividade transversal, por isso, a Setur tem atuado em parceria com outras secretarias na promoção de eventos que movimentam a economia do estado. A gastronomia é um dos segmentos turísticos mais importantes da Bahia, que ganhará mais visibilidade com o Mesa ao Vivo, na histórica e emblemática Ceasinha – acredita Maurício Bacelar.



Literatura e inclusão



Literatura como meio de inclusão para pessoas com deficiência, idosas e idosos é a boa nova da Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em estreia programada para 8 a 11 de novembro. O anúncio do encontro inédito foi confirmado ontem pelos organizadores da Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas, tendo como principal parceiro o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas da cidade. Gratuito e aberto ao público, o programa oferece apresentações literárias e teatrais, lançamento de livros, rodas de conversas, minicursos, recitais, entre outras manifestações culturais.

POUCAS & BOAS

‘Lucrando na Black Friday: estratégias de sucesso para impulsionar suas vendas’ é o tema do ciclo de palestras que será encerrado hoje em Luís Eduardo Magalhães. Organizado pelo Sebrae, o circuito teve início dia 2 de outubro e passou por diversas regiões da Bahia, sempre com a especialista com mais de 20 anos de experiência no varejo, Uliana Ferreira. Ela é autora do livro best seller ‘A Dona do Negócio’ e fundadora da comunidade com o mesmo nome, uma plataforma de educação empreendedora social para mulheres no Brasil. Com participação gratuita para a comunidade, o evento de hoje movimenta o auditório do Hotel Saint Louis, a partir das 19h.

A IX Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia (Reconcitec 2023) começa hoje com o tema: ‘Ciências no plural: a universidade é, em sua essência, diversa’. A abertura oficial será às 15h no auditório da Biblioteca Central do Campus Cruz das Almas, com apresentações artísticas e a conferência ‘Ciências no Plural’ com Nelson Araújo Filho. Organizada pela UFRB, a programação é variada e prossegue até o dia 20 de outubro com eventos paralelos como a Feira da Agricultura Familiar e a competição de robótica Recôncavo Robot Challenge.

Em Feira de Santana será aberto hoje o ‘I Congresso de Promoção e Igualdade Racial da Princesa do Sertão: direito, raça e existência’ no Centro da Cultura Amelio Amorim, às 17h. Com entrada gratuita e vagas limitadas, a programação será encerrada amanhã, com organização da Comissão de Igualdade Racial da Subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).